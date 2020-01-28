Сирота та Соль вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Кайратом

Став відомий стартовий склад Динамо на матч з Кайратом

Джерело - ФК Динамо.

О 11.00 розпочнеться заключний контрольний матч київського Динамо на тренувальному зборі в Туреччині.

Сьогодні кияни зустрінуться з казахським Кайратом. Гра відбудеться на полі Gloria Sports Arena, яка знаходиться на території готелю. Добиратися довго гравцям не доведеться, обидві команди проживають саме в цьому готелі і їх відділяють від поля лише бігові доріжки.

Динамо розпочне сьогоднішню зустріч у такому складі: Бойко – Миколенко, Сирота, Попов, Кендзьора – Сидорчук, Шепелєв, Дуелунд, Цитаїшвілі, Де Пена – Соль.

Раніше, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.

Нагадаємо, Гонсалеса хотіла підписати парагвайська Олімпія, але Динамо відмовилося від пропозиції цього клубу.