Михайличенко: У Динамо немає яскраво вираженого бомбардира

Відсутність яскраво вираженого нападника дає Динамо більшу варіативність в атаці.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Не важливо, хто забиває - ви бачите, що на цих зборах у нас забитими м'ячами відзначаються абсолютно різні футболісти, немає одного яскраво вираженого бомбардира. І це добре, адже усі гравці беруть участь як в обороні, так і в атаці. Чим більше різноманітності буде у наших діях, тим складніше буде суперникам нам протистояти", - розповів Михайличенко.