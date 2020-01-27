Ворскла врятувалась у контрольному матчі проти Радніка

Ворскла змогла відігратися у матчі проти Радніка

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла зіграла черговий товариський матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині.

У другій контрольній зустрічі полтавчани зустрілися з представником сербської Суперліги – футбольним клубом Раднік. Матч завершився унічию – 1:1. Ворскла відігралася у другому таймі завдяки зусиллям Щербака.

Контрольний матч

27 січня

Ворскла – Раднік 1:1 (0:1)

Голи: 1:1 – 70 Шербак

Ворскла (1 тайм): Різник, Сапай, Мартиненко, Чеснаков, Якубу, Білий, Стрижак, Мельничук, Габелок, Луїзао, Степанюк.

​Ворскла (2 тайм): Ткаченко, Альюн, Баєнко, Кане, Пердута, Челядін, Скляр, Артур, Козиренко (Шехіч, 75), Васін (Кулач, 75), Щербак.

Раніше, Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі.

Також, Дніпро-1 поступився Ягелонії.