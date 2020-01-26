Англійського футболіста знайшли з проламаним черепом - він помер у лікарні

Напередодні в місті Ретфорд сталося два великих інциденти із заворушеннями. Після одного з них, близько 2 години ночі, був знайдений з проломленим черепом Джордан Сіннот.

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25-річний хлопець виступав на правах оренди за клуб Метлок, який представляє сьомий за силою англійський дивізіон.

Його доставили в лікарню, де знаходився в критичному стані, але лікарі не зуміли врятувати життя футболісту. Він помер близько 19:00 за місцевим часом.

За заявою поліції Ноттінгемшира, був затриманий 27-річний хлопець, якого підозрюють у скоєному. Також ще двоє осіб звернулися в лікарню з травмами, у одного зламаний ніс, а в іншого щелепа.