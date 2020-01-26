Михайленко: Було б чудово, якби Зозуля прийшов до нас

Контракт Зозулі з Альбасете розрахований до червня 2021 року

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко хотів би, щоб Роман Зозуля грав за його команду.

Про це сказав сам фахівець.

"Було б чудово, якби Роман прийшов до нас. Із задоволенням прийняли б його. З ним є контакт, є зв'язок. Але поки у нього є сили, поки він потрібен в Іспанії, Зозуля, напевно, буде залишатися там", – сказав Михайленко.

Зазначимо, що контракт Зозулі з Альбасете розрахований до червня 2021 року. В поточному сезоні український форвард зіграв 22 матчі в Сегунді, у яких забив 3 голи. Наразі Альбасете посідає 15 місце в турнірній таблиці другого за рангом дивізіону чемпіонату Іспанії.