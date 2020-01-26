Шрусбері - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Кубку Англії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії зіграє в гостях з представником Першої ліги Шрусбері.

Матч відбудеться сьогодні, 26 січня, на стадіоні Грінхаус Мідоу в Шрусбері.

Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Кубку Англії Шрусбері - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

За регламентом, у разі нічиєї відбудеться перегравання на полі Юнайтед. Нагадаємо, в 1/32 фіналу марсисайдці в ліверпульському дербі мінімально переграли Евертон (1:0), а Шрусбері в додатковій грі пройшли Брістоль Сіті - 0:1 (0:0).