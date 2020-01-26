 Брага переграла Порту і виграла Кубок португальської ліги. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Брага переграла Порту і виграла Кубок португальської ліги

Сьогодні 08:43 137 0
Брага переграла Порту і виграла Кубок португальської ліги
#Брага, #Порту

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Кубка португальської ліги Брага з мінімальним рахунком обіграла Порту.

Єдиний точний удар завдав Рікарду Орта на п'ятій компенсованій до основного часу матчу хвилині.

Відзначимо, що Брага вдруге в історії виграла Кубок португальської ліги. Вперше подібне досягнення підкорилося їм в сезоні-2012/13.

Кубок португальської ліги

Фінал

Брага - Порту 1:0 (0:0)

Гол: 90+5 Орта 

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