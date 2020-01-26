Джерело - Чемпіон.
У фіналі Кубка португальської ліги Брага з мінімальним рахунком обіграла Порту.
Єдиний точний удар завдав Рікарду Орта на п'ятій компенсованій до основного часу матчу хвилині.
Відзначимо, що Брага вдруге в історії виграла Кубок португальської ліги. Вперше подібне досягнення підкорилося їм в сезоні-2012/13.
Кубок португальської ліги
Фінал
Брага - Порту 1:0 (0:0)
Гол: 90+5 Орта
O momento da noite como tu nunca viste 🎢✨🎥— SC Braga (@SCBragaOficial) January 26, 2020
Sangue, suor, lágrimas e CRENÇA até ao FIM 💥 pic.twitter.com/EtpqdLPWEV