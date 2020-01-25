Родрігес: Я був не правий, але я зробив висновок з цієї ситуації

Нападник Динамо Жерсон Родрігес мріє знову грати за Динамо.

Про це розповів сам гравець.

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"Початок кар'єри в Динамо був дуже хорошим для мене, зміна тренера не вплинула погано на самопочуття в команді, все було чудово. Ми часто розмовляли з новим тренером, обговорювали мою проблему: чому я не граю, чому постійно сиджу на лавці запасних. Я розумію, що це рішення тренера перевести мене в дубль, і я його поважаю! Але тепер моє завдання – довести, що я заслуговую грати в Динамо.

В житті трапляється різне, але якщо я повернуся, то зможу довести всім, що вартий грати тут. Можливо, у багатьох моментах я був не правий, але я зробив висновок з цієї ситуації і мрію знову грати за Динамо", – розповів Жерсон.