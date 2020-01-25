Уболівальники Манчестер Юнайтед влаштують масові протести

Джерело - ua.tribuna.com.
Фанати Манчестер Юнайтед готують акцію проти сім'ї Глейзерів, які володіють клубом.
Про це повідомляє Daily Mirror.
У суботу, 1 лютого, уболівальники планують покинути стадіон Олд Траффорд на 58-й хвилині матчу чемпіонату Англії проти Вулвергемптона.
Відзначимо, що 58-я хвилина обрана в данину пам'яті жертвам авіакатастрофи в Мюнхені. 6 лютого 1958 року розбився літак з гравцями, тренерами і співробітниками МЮ на борту.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед близький до трансферу Фернандеша.
Також, Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані.