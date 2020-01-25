Динамо має скоротити відставання від Шахтаря у чемпіонаті України та виграти Кубок України.

Про це розповів півзахисник киян Міккель Дуелунд.

"Які у тебе амбіції на другу частину сезону? Ми говорили про це в команді. Гадаю, зараз найважливіше - скоротити дистанцію між нами та Шахтарем у чемпіонаті. Також нашим завданням є виграти Кубок України. Ми вибили гірників на стадії 1/4 фіналу та маємо завоювати цей трофей", - розповів Дуелунд.