Михайличенко: Провели дуже хороший і корисний спаринг із Хайдуком

Тренерський штаб Динамо підготував хорошу базу, щоб на другому зборі награвати склад для чемпіонату України.

Про це наставник команди Олексій Михайличенко заявив клубній прес-службі.

"Звичайно ж, хотілося б виграти в такому невеликому турнірі, але не вистачило десятка секунд. Але це не головне, тому що ми провели хороший спаринг з хорошим партнером. Вони трохи попереду нас в підготовці до другої частини сезону. 2 лютого у них уже починається чемпіонат і тут ми бачимо, що вони досить-таки добре готові.

Ми ж, після вчорашньої гри, ще провели дуже хороший і корисний спаринг, тому що був хороший рух з боку Хайдука, хороша боротьба. Тут мені здається, все за рахунок роботи пройшло на досить-таки хорошому рівні. Не дивлячись на те, що у нас з'явився в середині поля Забарний, ми його спробували там, є й інші перестановки. Але на цьому зборі на сьогодні головне завдання напрацюватися, підготувати хорошу базу, щоб на другому зборі награвати якісь варіанти, якийсь склад для чемпіонату України", - зазначив Михайличенко.