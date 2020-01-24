Президент Руху зареєстрував проект КП Карпати у Львівській раді

Фінансування має відбуватися впродовж наступних п'яти років

Джерело - Sport Arena.

Президент Руху Григорій Козловський зареєстрував проект КП Карпати у Львівській раді, депутатом якої він є.

Про це повідомляє офіційний сайт Руху.

У ньому передбачається передача клубу у комунальну власність

В проекті передбачається, що з метою збереження Левів буде створено Львівське комунальне підприємство Клуб професійного футболу Карпати, що братиме безпосередню участь в управлінні клубом. Також зазначається, що Львівська міська рада мусить здійснювати видатки на утримання клубу у розмірі 50 мільйонів гривень на рік впродовж наступних п’яти років.

Серед наступних кроків - затвердження статуту КП Карпати, забезпечення його атестації в УАФ та УПЛ, а також звернення до Львівської обласної ради щодо співфінансування клубу.

Вчора у Львівській міській раді не було прийнято рішення щодо передачі земельної ділянки Карпатам.