Президент Руху зареєстрував проект КП Карпати у Львівській раді

Джерело - Sport Arena.
Президент Руху Григорій Козловський зареєстрував проект КП Карпати у Львівській раді, депутатом якої він є.
Про це повідомляє офіційний сайт Руху.
У ньому передбачається передача клубу у комунальну власність
В проекті передбачається, що з метою збереження Левів буде створено Львівське комунальне підприємство Клуб професійного футболу Карпати, що братиме безпосередню участь в управлінні клубом. Також зазначається, що Львівська міська рада мусить здійснювати видатки на утримання клубу у розмірі 50 мільйонів гривень на рік впродовж наступних п’яти років.
Серед наступних кроків - затвердження статуту КП Карпати, забезпечення його атестації в УАФ та УПЛ, а також звернення до Львівської обласної ради щодо співфінансування клубу.
Вчора у Львівській міській раді не було прийнято рішення щодо передачі земельної ділянки Карпатам.