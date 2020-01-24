Карпати звинуватили президента Руху у провальному голосуванні за долю клубу

Президент Руху Григорій Козловський створив перешкоди у виділенні львівському клубу території стадіону Україна.

Про це розповів виконавчий директор львів’ян Ростислав Ящишин.

"Принагідно щиро дякую усім, хто багато працював, щоб проект реконструкції було створено та запрезентовано, зокрема – і Андрію Садовому, який в підсумку підтримав ідею проекту і навіть неодноразово пропонував депутатському корпусу зробити те ж саме.

Однак "біда" прийшла звідти, звідки її точно ніхто не чекав. Дуже боляче про це говорити, однак маємо, зокрема, "подякувати" "відомому" депутату міської ради, президенту ще одного львівського футбольного клубу, який відверто і активно агітував депутатський корпус не підтримувати питання Карпат", - розповів Ящишин.