Джерело - sport.ua.
Бразильський Сантос оголосив офіційну заявку команди для участі в Лізі Пауліста - чемпіонаті штату Сан-Паулу з футболу.
Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.
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У заявку потрапив орендований у Динамо атакувальний півзахисник Дерліс Гонсалес.
Lista inicial de inscritos do Peixe para o @Paulistao! #VaiPraCimaDeles #AquiÉSantos pic.twitter.com/yy5n0em3Py— Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 22, 2020
Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.