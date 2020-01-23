Дерліс Гонсалес залишиться у Сантосі

Бразильський Сантос оголосив офіційну заявку команди для участі в Лізі Пауліста - чемпіонаті штату Сан-Паулу з футболу.

Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

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У заявку потрапив орендований у Динамо атакувальний півзахисник Дерліс Гонсалес.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.