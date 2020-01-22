Суркіс: Не можна змінювати правила гри впродовж чемпіонату

Президент київського Динамо Ігор Суркіс виступає проти ініціативи чиновників українського футболу внесення змін до регламенту сезону УПЛ 2019/2020.

Про це він заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Перш за все, це не робиться у такому вигляді, як нам було запропоновано Асоціацією футболу та Прем'єр-лігою. Я вважаю, що професійним був би підхід, коли головний тренер збірної зібрав би своїх колег - головних тренерів клубів - і обговорив би з ними це питання.

Моя позиція з цього приводу однозначна: не можна змінювати правила гри впродовж чемпіонату! Те, що зараз ініціюється УАФ і УПЛ, це методи наперсточників. Нічим іншим пояснити подібні підходи та методи неможливо.

А якщо Шахтар дійде до фіналу Ліги Європи, то що тоді робити? Від виступів "Шахтаря" зараз залежить, з яким коефіцієнтом Україна увійде в єврокубковий сезон влітку - і як із цим бути? Як їм змінювати свій розклад?

Футбольний клуб Динамо (Київ) завжди поважав і цінував інтереси національної збірної України. Ми готові йти назустріч тренерському штабу, готові відпустити в розташування збірної гравців раніше, якщо останні тури для нас вже нічого не вирішуватимуть.

Однак при цьому ми категорично проти подібних підходів і методів. Регламенту потрібно неухильно дотримуватися!", - зазначив Суркіс.