Генк пропонував 2,5 мільйона євро за нападника Динамо

Нападник київського Динамо Назарій Русин міг перейти до бельгійського Генка.

Про це заявив гравець в інтерв'ю xsport.

"Спочатку повинен був переходити в Карпати. Була пропозиція з віденської команди, не пам'ятаю, якої саме. Я хотів ближче до дому, грати в Карпатах, але сім'я була проти. Всі розуміли нинішній рівень цієї команди. У підсумку, я зрозумів, що прийняв правильне рішення. Відправився в Зорю, регулярно грав там і через півроку повернувся в Динамо.

Чув на рівні чуток, що Генк запропонував 2,5 мільйона євро за мене. Але Динамо відмовилося продавати", - зазначив Русин.