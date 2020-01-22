Вакуленко: У Карпатах чекають грошей від продажу Ді Франко

26-річний оборонець Сергій Вакуленко розірвав контракт з львівськими Карпатами через невиплату зарплати.

Про це гравець заявив в інтерв'ю Футбол24.

"Нам не виплачувались гроші впродовж дуже тривалого часу. Щоб ви розуміли: з урахуванням січня ми не отримували грошей чотири місяці. А за таких умов дуже складно думати про футбол, бо у всіх є сім'ї та певні фінансові обов’язки перед ними.

Я згідний, що нам не все вдавалося на футбольному полі, до того ж ми йшли на останньому місці, але в контракті не було прописано, що за це нас можна було залишати без зарплати. Також хотів би сказати, що сьогоднішня позиція команди в турнірній таблиці – це "заслуга", зокрема, і керівництва.

Ви ж розумієте, щоб футболіст добре почувався на полі, треба, щоб у нього в побуті все було гаразд. У відповідь ми отримували лише постійні обіцянки про дату виплати. Спочатку нам обіцяли розрахуватись до початку відпустки, потім чекали грошей до початку нового року, зрештою була обіцянка отримати зарплатню після виходу з відпустки…

Нещодавно вже колегіальним рішенням ми всі вирішили не виходити на тренування, поки хоча б якусь частину боргу не виплатять. До нас приїжджало керівництво, яке спочатку обіцяло, що гроші будуть. А через три дні до нас донесли, що всі, хто хоче, можуть йти з команди. Відповідно, з нами вже вирішувалось питання щодо розірвання контракту та узгодження фінансових питань.

Чи винні мені Карпати? Ні, ми дійшли консенсусу. Я людина неконфліктна, тому вирішив не доводити справу до суду, пішов клубові назустріч. Я отримав суму, на якій ми зійшлись. в команді очікують, що отримають по одній зарплатні завдяки грошам від трансферу Ді Франко. До речі, з цих же грошей закрили борги перед футболістами, які вже пішли, тобто і переді мною", - сказав Вакуленко.