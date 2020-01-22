Чижевський: Я помітив фото Сікорського у соцмережах і подзвонив президенту клубу

Джерело - Tribuna.com.
Нападник Ігор Сікорський не мав права робити фото з російською символікою і виставив їх у соціальні мережі.
Про це заявив наставник Агробізнесу Олександр Чижевський в інтерв'ю Експрес.
"Ігор Сікорський не мав права так чинити. Росія з нами воює, а він поїхав туди, зробив фото з російською символікою, виставив їх в соціальні мережі. Я це помітив і зателефонував президенту клубу.
Разом ми ухвалили рішення, що такий гравець не має права перебувати в нашій футбольній родині. Він повинен був подумати про наслідки.
Футболіст хороший, був кращим бомбардиром нашої команди, але навіть цей факт не вплинув на рішення", - сказав Чижевський.
Раніше повідомлялося, що Сікорський може перейти у Чорноморець.
Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.