Чижевський: Я помітив фото Сікорського у соцмережах і подзвонив президенту клубу

Нападник Ігор Сікорський не мав права робити фото з російською символікою і виставив їх у соціальні мережі.

Про це заявив наставник Агробізнесу Олександр Чижевський в інтерв'ю Експрес.

"Ігор Сікорський не мав права так чинити. Росія з нами воює, а він поїхав туди, зробив фото з російською символікою, виставив їх в соціальні мережі. Я це помітив і зателефонував президенту клубу.

Разом ми ухвалили рішення, що такий гравець не має права перебувати в нашій футбольній родині. Він повинен був подумати про наслідки.

Футболіст хороший, був кращим бомбардиром нашої команди, але навіть цей факт не вплинув на рішення", - сказав Чижевський.