Блохін: Інтереси збірної України перетинаються із двома клубами

Тренерський штаб національної команди має знайти спільну мову із клубами української Прем’єр-ліги.

Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Олег Блохін.

"У процесі підготовки до таких відповідальних турнірів, безумовно, багато часу не буває. Так що стурбованість штабу збірної цілком зрозуміла. Однак я думаю, що з клубами буде знайдена спільна мова. Адже це ж чемпіонат Європи! Нечасто ми туди потрапляємо. За великим рахунком, тут можуть перетинатися інтереси з двома клубами, в яких зосереджена основна маса збірників з УПЛ.

Чи були у мене проблеми з клубами? Іноді нам йшли назустріч, іноді — ні. У кожного тренера свої завдання. Потрібно домовлятися, правильно розставляти пріоритети і розуміти, куди ми потрапили", — розповів Блохін.