Гелаксі замінили Ібрагімовича іншим зірковим нападником

Чічаріто продовжить кар'єру в США

Мексиканський нападник Хав'єр Ернандес, більш відомий, як Чічаріто, перебрався в Лос-Анджелес, де буде виступати за місцевий Гелаксі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Представники MLS нинішньою зимою залишилися без своєї головної ударної сили - Златана Ібрагімовича, який вже забиває і ставить рекорди в складі Мілана.

Термін дії угоди з 31-річним форвардом, а також умови переходу не розголошуються. Проте, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що гравець може стати найбільш високооплачуваним футболістом ліги.

Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Удінезе у 20-му турі Серії А.