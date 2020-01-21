 Сікорський: Коли потрапив до Зимового палацу - був культурний шок. Це ж не тільки історія Росії - це історія всього нашого народу | Футбол | Champion.com.ua
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Сікорський: Коли потрапив до Зимового палацу - був культурний шок. Це ж не тільки історія Росії - це історія всього нашого народу

Сьогодні 14:41 415 0
Ігор Сікорський прокоментував світлину на фоні двоголового орла
Сікорський: Коли потрапив до Зимового палацу - був культурний шок. Це ж не тільки історія Росії - це історія всього нашого народу
#Сікорський, #Агробізнес

Джерело - gol.ru.

Екс-нападник Агробізнеса Ігор Сікорський вказав причини оприлюднення світлин на фоні двоголового орла у Санкт-Петербурзі.

Про це розповів сам футболіст.

"Навіщо викладати фото з двоголовим орлом? Тут вже нема про що говорити. З пісні слів не викинеш. Я за цей вчинок вже поплатився. Можливо, не потрібно було викладати фотографії. Просто з'їздити і все. Але коли я потрапив до Зимового палацу, у мене був просто культурний шок. Все, що робив - без задньої думки. Нікого не хотів розсердити або ще щось.

Це історія нашої країни, розумієте? Це ж не тільки вашої країни історія - це історія всього нашого народу", - розповів Сікорський.

Раніше повідомлялося, що Сікорський може перейти у Чорноморець.

Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.

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