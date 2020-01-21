Екс-нападник Агробізнеса Ігор Сікорський вказав причини оприлюднення світлин на фоні двоголового орла у Санкт-Петербурзі.

Про це розповів сам футболіст.

"Навіщо викладати фото з двоголовим орлом? Тут вже нема про що говорити. З пісні слів не викинеш. Я за цей вчинок вже поплатився. Можливо, не потрібно було викладати фотографії. Просто з'їздити і все. Але коли я потрапив до Зимового палацу, у мене був просто культурний шок. Все, що робив - без задньої думки. Нікого не хотів розсердити або ще щось.

Це історія нашої країни, розумієте? Це ж не тільки вашої країни історія - це історія всього нашого народу", - розповів Сікорський.