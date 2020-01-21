Джерело - gol.ru.
Екс-нападник Агробізнеса Ігор Сікорський вказав причини оприлюднення світлин на фоні двоголового орла у Санкт-Петербурзі.
Про це розповів сам футболіст.
"Навіщо викладати фото з двоголовим орлом? Тут вже нема про що говорити. З пісні слів не викинеш. Я за цей вчинок вже поплатився. Можливо, не потрібно було викладати фотографії. Просто з'їздити і все. Але коли я потрапив до Зимового палацу, у мене був просто культурний шок. Все, що робив - без задньої думки. Нікого не хотів розсердити або ще щось.
Це історія нашої країни, розумієте? Це ж не тільки вашої країни історія - це історія всього нашого народу", - розповів Сікорський.
Раніше повідомлялося, що Сікорський може перейти у Чорноморець.
Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.