Новачок Динамо хоче бути схожим на Ібрагімовича

Ібрагим Каргбо прокоментував адаптацію у Динамо

Нападник Динамо Ібрагим Каргбо хоче бути схожим на одного із найкращих нападників світу – Златана Ібрагімовича.

Про це розповів сам гравець.

"Коли я тільки прийшов до команди, тренер запитав, як мені подобається, щоб мене називали. Я сказав, що Ібра буде добре. Коли я грав у Бельгії, мене також ще називали Джуніор.

Ібра же мені подобається, тому що Ібрагімович – сильний гравець, я навіть хочу бути в чомусь схожим на нього", - відзначив Каргбо.

Нагадаємо, Динамо відправить Кадірі в оренду.

Раніше, Динамо зіграло внічию з Легією.