Новачок Динамо хоче бути схожим на Ібрагімовича

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Нападник Динамо Ібрагим Каргбо хоче бути схожим на одного із найкращих нападників світу – Златана Ібрагімовича.
Про це розповів сам гравець.
"Коли я тільки прийшов до команди, тренер запитав, як мені подобається, щоб мене називали. Я сказав, що Ібра буде добре. Коли я грав у Бельгії, мене також ще називали Джуніор.
Ібра же мені подобається, тому що Ібрагімович – сильний гравець, я навіть хочу бути в чомусь схожим на нього", - відзначив Каргбо.
Нагадаємо, Динамо відправить Кадірі в оренду.
Раніше, Динамо зіграло внічию з Легією.