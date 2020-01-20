Президент Інгульця: З Дніпра без підписаного контракту із Бартуловичем я додому не повернуся

Президент Інгульця Олександр Поворознюк завтра, 21 січня, вирушить до Дніпра обговорити з Младеном Бартуловичем умови співпраці.

Про це Поворознюк заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Те, що Бартуловича хочуть бачити в своєму складі багато клубів зовсім не дивно, адже гравців з таким розумінням гри, з таким баченням футбольного поля, вмінням віддати бездоганний пас чи гостро пробити по воротах, говоритимемо відверто, - у нашому футболі не так багато. Зрозуміло, що такий виконавець не був би зайвим і в нашій команді. Відтак повідомлю наступне: вже завтра я вирушу до Дніпра, де обговорю з ним умови співпраці і без підписаного контракту додому не повернуся.

Я переконаний – сьогодні не лише Младен потрібен нам, а й ми потрібні йому, адже той стиль гри, який сповідує Інгулець, дозволить йому ідеально вписатися в нашу ігрову схему та ще довго радувати своєю майстерністю як наших уболівальників, так і любителів футболу з усієї України", - зазначив Поворознюк.