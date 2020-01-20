Шаран: Раніше Олександрії не вистачало підсилення

Тренерський штаб Олександрії знає потенціал Вантуха, Гордієнка і Мишенка та сподіваємося на них.

Про це наставник команди Володимир Шаран заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Позитивні враження про кожного новачка. Вантух, Гордієнко і Мишенко - гравці, які повинні підсилити нашу команду, нашу гру. Протягом чемпіонату і ЛЄ ми бачили, що нам не вистачає посилення. Особливо це було помітно, коли пішли травми.

Ми сподіваємося на цих футболістів, знаємо потенціал кожного з них. Стежили за ними. Може, меншою мірою за Мишенко, тому що він був в Білорусі. Але інформації достатньо. Час є, думаю, хлопці допоможуть нашій команді у майбутньому", - сказав Шаран.