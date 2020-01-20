Євтушенко: Незважаючи на перемогу, якість гри нас не задовольнила

Якість гри футболістів Динамо у спарингу з Нефтчі не задовольнила тренерський штаб киян.

Про це заявив асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко.

"Можна сказати, що вчора і сьогодні ми грали тим самим складом по одному тайму. Ми не вдавалися до ротації, не змішували склади, аби гравці відчули себе краще в цих зв'язках, які на сьогодні ми обрали. Результат непоганий, ми швидко добилися переваги у два м'ячі, але якість нас, звичайно, не влаштовує. Не знаю, що гравцям сьогодні заважало, але була неймовірна кількість втрат м'яча.

Гра не вийшла такою, яку ми хотіли сьогодні побачити. Так, гравці отримали необхідне навантаження, але все-таки вже хочеться, аби було присутня і якість. Замість цього у гравців була якась нервозність. Можливо, причина в тому, що ми якийсь час тренуємося без перерви, ймовірно гравці втомилися фізично і психологічно. Незважаючи на перемогу, сьогодні якість гри нас не задовольнила", - зазначив Євтушенко.