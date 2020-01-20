Ворскла взяла 25 футболістів на збір до Туреччини

Джерело - ФК Ворскла.
Полтавська Ворскла відправилася на свій перший зимовий закордонний навчально-тренувальний збір до Анталії.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Команда Юрія Максимова вилетіла о 16:20 з міжнародного аеропорту міста Харкова, транзитом через Стамбул.
Склад Ворскли на навчально-тренувальний збір в Туреччині:
Воротарі: Ткаченко, Різник, Фесюн.
Захисники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баєнко, Мартиненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук.
Півзахисники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядін, Артур, Луїзао, Кане, Білий.
Нападники: Козиренко, Васін, Стрижак, Степанюк, Шехич, Кулач.
По ходу тренувального збору в розташуванні біло-зелених повинні з'явитися кілька потенційних новобранців, які приїдуть до полтавської команди на оглядини. Команда буде жити і тренуватися в прекрасних умовах п'ятизіркового готелю, розташованого неподалік Анталії.
Перша контрольна зустріч Ворскли запланована на 25 січня. Суперником буде футбольний клуб Лодзь з польської Екстраклас.
Раніше, Кулач повернувся до Ворскли.
Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.