Ворскла взяла 25 футболістів на збір до Туреччини

Перший спаринг полтавчан запланований на 25 січня

Джерело - ФК Ворскла.

Полтавська Ворскла відправилася на свій перший зимовий закордонний навчально-тренувальний збір до Анталії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Юрія Максимова вилетіла о 16:20 з міжнародного аеропорту міста Харкова, транзитом через Стамбул.

Склад Ворскли на навчально-тренувальний збір в Туреччині:

Воротарі: Ткаченко, Різник, Фесюн.

Захисники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баєнко, Мартиненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук.

Півзахисники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядін, Артур, Луїзао, Кане, Білий.

Нападники: Козиренко, Васін, Стрижак, Степанюк, Шехич, Кулач.

По ходу тренувального збору в розташуванні біло-зелених повинні з'явитися кілька потенційних новобранців, які приїдуть до полтавської команди на оглядини. Команда буде жити і тренуватися в прекрасних умовах п'ятизіркового готелю, розташованого неподалік Анталії.

Перша контрольна зустріч Ворскли запланована на 25 січня. Суперником буде футбольний клуб Лодзь з польської Екстраклас.

Раніше, Кулач повернувся до Ворскли.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.