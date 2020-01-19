Дубль Роналду приніс Ювентусу перемогу над Пармою у 20 турі Серії А

Туринці збільшили перевагу над Інтером до 4 очок

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру італійської Серії А Ювентус вдома святкував перемогу над Пармою.

Наприкінці першого тайму Роналду вивів вперед Ювентус. У другому таймі Корнеліус зрівняв рахунок. Але вже через три хвилини знову Роналду вивів вперед туринців. Матч завершився перемогою туринців, які збільшили перевагу над Інтером до 4 очок.

Чемпіонат Італії - Серія А.

20 тур, 19 січня

Ювентус - Парма 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Роналду, 1:1 - 55 Корнеліус, 2:1 - 58 Роналду

Раніше, УЄФА протягнула Роналду до збірної 2019 року.

Нагадаємо, Ювентус мінімально здолав Рому в 19 турі Серії А.