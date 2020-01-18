Ворскла переглядає гравця, який з 2015 грав у чемпіонаті Росії

Джерело - zmist.pl.ua..
Полтавська Ворскла переглядає українського півзахисника Дмитра Щербакова.
Про це повідомляє zmist.pl.ua.
На професіональному рівні виступав лише у чемпіонаті Росії, де у 2015 - 2016 роках був гравцем Кубані з Краснодара, у сезоні 2016-2017 виступав за Анжи з Махачкали.
Останнім професіональним клубом, у якому грав Дмитро, був Нижній Новгород з однойменного міста.
Попередній сезон гравець провів у аматорському чемпіонаті, де виступав за СК Полтава.
Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.
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