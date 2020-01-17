Динамо прогне до перемог у всіх турнірах.

Про це розповів нападник киян Фран Соль.

"Мета Динамо, як і в кожному році - потрапити в Лігу чемпіонів і виграти чемпіонат. Потім Кубок і, звичайно, Суперкубок. Ми прагнемо до перемог у всіх турнірах. Ми – Динамо - історично найкращий клуб в Україні.

На жаль, останні кілька років були для нас складними, але ми плануємо повернутися на колишній рівень, і працюємо для цього. У цьому сезоні ми дуже далекі від Шахтаря, тому дуже складно прагнути до чемпіонства. Саме тому ми повинні виграти Кубок і потрапити в серпні в груповий етап Ліги чемпіонів", - розповів Соль.