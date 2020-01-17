Олімпік переміг румунську команду на зборах у Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік на зборах у Туреччині провів перший контрольний матч, у якому святкував перемогу над румунським Вііторулом.
У першому таймі команди обмінялися забитими голами. У середині другого тайму Цимбалюк приніс перемогу донецькій команді.
Завтра Олімпік проведе ще один контрольний матч. Суперником буде Сабаїл (Азейбарджан).
Контрольний матч
17 січня
Олімпік - Вііторул 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Чогадзе, 1:1 - 35 ?, 2:1 - 67 Цимбалюк.
Раніше, Олімпік покинуть усі бразильські легіонери.
Нагадаємо, Олімпік підсилився грузинським півзахисником.