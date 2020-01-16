 Екс-гравець Карпат отримав пожиттєву дискваліфікацію | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:51 1367
Кубок світу. Жіноча естафета: Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:05 274
Головний тренер збірної України подав у відставку після вильоту з Євро-2020
Сьогодні 15:57 576
Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні
Сьогодні 13:33 1109
Українець Михайлюк провів найкращий матч у кар'єрі НБА
Сьогодні 06:58 1022
Ястремська перемогла Векич у чвертьфіналі турніру в Австралії
Сьогодні 04:56 2765
Гармаш дебютував за Різеспор у Кубку Туреччини
Вчора 21:57 1792
УЄФА назвала команду 2019 року за версією уболівальників
Вчора 19:16 1336
Арум анонсував бій Ломаченко - Лопес
Вчора 17:45 3206 2
Бєсєдін може отримати чотири роки дискваліфікації
Вчора 17:09 3691
Блоги
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу Valeriy Ruchka
Вчора 11:36 565
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 639
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3616 6
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:00 2916 1
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року Valeriy Ruchka
14.01.2020 11:30 612
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
13.01.2020 10:45 2435
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого! Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:30 4159 8
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:22 2477 3
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:55 756
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:27 2796
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:34 Баскетбол Київ-Баскет обіграв Дніпро у Суперлізі 128
20:26 Біатлон Кубок світу. Чоловіча естафета 4х10 км: Онлайн-трансляція. LIVE 104
20:25 RunNews П'ять українських знаменитостей, які бігають 77
20:24 Футбол Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу 320
20:08 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 126
19:55 Біатлон Прима передрікає цікаву гонку переслідування 181
19:36 Футбол Екс-гравець Карпат отримав пожиттєву дискваліфікацію 826
19:16 Біатлон Україна золотим складом виступить в естафеті на Кубку світу 968
19:05 Футбол Сабо порекомендував Ярмоленку повертатися в Україну 430
19:05 Біатлон Кубок світу. Жіноча естафета: Онлайн-трансляція. LIVE 274
19:01 Футбол Спортінг - Бенфіка: лісабонське дербі для суперника Шахтаря 153
18:48 Футбол Сівасспор призупинив контракт з Рибалкою 746
18:35 ММА Мак-Грегор – Серроне: головний двобій року 355
18:30 Бокс Пулєв анонсував бій із Джошуа 386
18:18 Футбол Футболісти Карпат бойкотували тренування 652
17:57 Біатлон Санітра: Потрібно показати хороший результат на чемпіонаті світу 461
17:44 Бокс Ф’юрі назвав унікальну методику підготовки до бою 294
17:25 Біатлон Фуркад здобув 80 перемогу у кар’єрі 747
17:10 Футбол Олімпік підсилився грузинським півзахисником 238
16:51 Біатлон Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу 1367
16:31 Теніс Лопатецька назвала мету на сезон 259
16:14 Футбол Зоря оголосила про трансфер Циганікса 646
15:57 Гандбол Головний тренер збірної України подав у відставку після вильоту з Євро-2020 576
15:54 Хокей. УХЛ Крижані Вовки відзаявили захисника 204
15:39 Футбол УЄФА протягнула Роналду до збірної 2019 року 600

Екс-гравець Карпат отримав пожиттєву дискваліфікацію

Сьогодні 19:36 826 0
Гравця покрали за договірні матчі
Екс-гравець Карпат отримав пожиттєву дискваліфікацію
#Карпати, #Сучков

Джерело - football24.ua.

Білоруські гравці Олексій Сучков і Валерій Білявський пожиттєво відсторонені від футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Сучков та Білявський були визнанні винними в організації матчів з фіксованим результатом під час своїх виступів за Нафтан та Хімік.

Відзначимо, що Олексій Сучков захищав кольори Карпат у 2004-2008 роках, провівши за львів'ян близько сотні матчів.

Ще 12 гравців отримали тимчасові дискваліфікації та штрафи.

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.

Коментарі ()