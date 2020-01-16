Екс-гравець Карпат отримав пожиттєву дискваліфікацію

Гравця покрали за договірні матчі

Білоруські гравці Олексій Сучков і Валерій Білявський пожиттєво відсторонені від футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Сучков та Білявський були визнанні винними в організації матчів з фіксованим результатом під час своїх виступів за Нафтан та Хімік.

Відзначимо, що Олексій Сучков захищав кольори Карпат у 2004-2008 роках, провівши за львів'ян близько сотні матчів.

Ще 12 гравців отримали тимчасові дискваліфікації та штрафи.

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.