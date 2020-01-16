Екс-гравець Карпат отримав пожиттєву дискваліфікацію

Джерело - football24.ua.
Білоруські гравці Олексій Сучков і Валерій Білявський пожиттєво відсторонені від футболу.
Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
Сучков та Білявський були визнанні винними в організації матчів з фіксованим результатом під час своїх виступів за Нафтан та Хімік.
Відзначимо, що Олексій Сучков захищав кольори Карпат у 2004-2008 роках, провівши за львів'ян близько сотні матчів.
Ще 12 гравців отримали тимчасові дискваліфікації та штрафи.
Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.
Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.