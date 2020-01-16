Спортінг - Бенфіка: лісабонське дербі для суперника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Доки Шахтар тільки готується до відновлення сезону, Бенфіка, суперник гірників в плей-оф Ліги Європи, вже вийшла з короткого зимової відпустки та продовжує вести боротьбу в чемпіонаті Португалії.

І в майбутньому турі "орлів" чекає непростий матч зі Спортінгом, сусідом по Лісабону. По цій грі можна буде аналізувати, в якій формі зараз перебуває команда. Так що матч, напевно, буде цікавий як українським уболівальникам, так і футболістам, і тренерам Шахтаря.

Аналітики Parimatch в майбутній зустрічі віддають перемогу Бенфіці, 45% проти 28% у Спортінга (27% на нічию). Чемпіон Португалії в цьому році поки що не програвав. Правда, разом з тим, у двох з трьох матчів добув вольові перемоги поступившись в першому таймі і не зміг нікого обіграти з різницею більш ніж в один м'яч (Гімарайнш 1:0, Авеш 2:1, Ріу Аве 3:2).

Можливо, так Бенфіка просто набирає форму до єврокубків. Втім, розслаблятися в чемпіонаті їй також зарано. Відрив від Порту, з яким ще грати 9 лютого, всього 4 очки. Поки що у Бенфіки в чемпіонаті Португалії лише однієї поразки і якраз від Порту в першому колі.

В останні роки Бенфіка виступає краще Спортінга і частіше завойовує трофеї. При цьому "леви" нерідко відбирають у суперника очки, тим самим виправдовуючи статус дербі. Тому, можемо сміливо очікувати, що і в цьому матчі для Бенфіки легкої прогулянки не вийде.

Нагадаємо, що матчі з Шахтаря з Бенфікою в Лізі Європи пройдуть вже в лютому. 20-го числа команди зіграють в Харкові, а 27-го - в Лісабоні.