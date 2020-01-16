 Спортінг - Бенфіка: лісабонське дербі для суперника Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:51 1367
Кубок світу. Жіноча естафета: Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:05 273
Головний тренер збірної України подав у відставку після вильоту з Євро-2020
Сьогодні 15:57 576
Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні
Сьогодні 13:33 1108
Українець Михайлюк провів найкращий матч у кар'єрі НБА
Сьогодні 06:58 1021
Ястремська перемогла Векич у чвертьфіналі турніру в Австралії
Сьогодні 04:56 2765
Гармаш дебютував за Різеспор у Кубку Туреччини
Вчора 21:57 1792
УЄФА назвала команду 2019 року за версією уболівальників
Вчора 19:16 1336
Арум анонсував бій Ломаченко - Лопес
Вчора 17:45 3206 2
Бєсєдін може отримати чотири роки дискваліфікації
Вчора 17:09 3691
Блоги
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу Valeriy Ruchka
Вчора 11:36 565
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 639
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3616 6
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:00 2916 1
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року Valeriy Ruchka
14.01.2020 11:30 612
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
13.01.2020 10:45 2435
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого! Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:30 4159 8
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця Valeriy Ruchka
13.01.2020 10:22 2477 3
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:55 756
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
12.01.2020 15:27 2796
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:34 Баскетбол Київ-Баскет обіграв Дніпро у Суперлізі 126
20:26 Біатлон Кубок світу. Чоловіча естафета 4х10 км: Онлайн-трансляція. LIVE 104
20:25 RunNews П'ять українських знаменитостей, які бігають 77
20:24 Футбол Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу 319
20:08 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 126
19:55 Біатлон Прима передрікає цікаву гонку переслідування 180
19:36 Футбол Екс-гравець Карпат отримав пожиттєву дискваліфікацію 823
19:16 Біатлон Україна золотим складом виступить в естафеті на Кубку світу 967
19:05 Футбол Сабо порекомендував Ярмоленку повертатися в Україну 429
19:05 Біатлон Кубок світу. Жіноча естафета: Онлайн-трансляція. LIVE 273
19:01 Футбол Спортінг - Бенфіка: лісабонське дербі для суперника Шахтаря 153
18:48 Футбол Сівасспор призупинив контракт з Рибалкою 746
18:35 ММА Мак-Грегор – Серроне: головний двобій року 355
18:30 Бокс Пулєв анонсував бій із Джошуа 386
18:18 Футбол Футболісти Карпат бойкотували тренування 652
17:57 Біатлон Санітра: Потрібно показати хороший результат на чемпіонаті світу 461
17:44 Бокс Ф’юрі назвав унікальну методику підготовки до бою 294
17:25 Біатлон Фуркад здобув 80 перемогу у кар’єрі 747
17:10 Футбол Олімпік підсилився грузинським півзахисником 238
16:51 Біатлон Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу 1367
16:31 Теніс Лопатецька назвала мету на сезон 259
16:14 Футбол Зоря оголосила про трансфер Циганікса 646
15:57 Гандбол Головний тренер збірної України подав у відставку після вильоту з Євро-2020 576
15:54 Хокей. УХЛ Крижані Вовки відзаявили захисника 204
15:39 Футбол УЄФА протягнула Роналду до збірної 2019 року 600

Спортінг - Бенфіка: лісабонське дербі для суперника Шахтаря

Сьогодні 19:01 153 0
Спортінг - Бенфіка: лісабонське дербі для суперника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Доки Шахтар тільки готується до відновлення сезону, Бенфіка, суперник гірників в плей-оф Ліги Європи, вже вийшла з короткого зимової відпустки та продовжує вести боротьбу в чемпіонаті Португалії.

І в майбутньому турі "орлів" чекає непростий матч зі Спортінгом, сусідом по Лісабону. По цій грі можна буде аналізувати, в якій формі зараз перебуває команда. Так що матч, напевно, буде цікавий як українським уболівальникам, так і футболістам, і тренерам Шахтаря.

Аналітики Parimatch в майбутній зустрічі віддають перемогу Бенфіці, 45% проти 28% у Спортінга (27% на нічию). Чемпіон Португалії в цьому році поки що не програвав. Правда, разом з тим, у двох з трьох матчів добув вольові перемоги поступившись в першому таймі і не зміг нікого обіграти з різницею більш ніж в один м'яч (Гімарайнш 1:0, Авеш 2:1, Ріу Аве 3:2).

Можливо, так Бенфіка просто набирає форму до єврокубків. Втім, розслаблятися в чемпіонаті їй також зарано. Відрив від Порту, з яким ще грати 9 лютого, всього 4 очки. Поки що у Бенфіки в чемпіонаті Португалії лише однієї поразки і якраз від Порту в першому колі.

В останні роки Бенфіка виступає краще Спортінга і частіше завойовує трофеї. При цьому "леви" нерідко відбирають у суперника очки, тим самим виправдовуючи статус дербі. Тому, можемо сміливо очікувати, що і в цьому матчі для Бенфіки легкої прогулянки не вийде.

Нагадаємо, що матчі з Шахтаря з Бенфікою в Лізі Європи пройдуть вже в лютому. 20-го числа команди зіграють в Харкові, а 27-го - в Лісабоні.

 

Коментарі ()