Справу Димінського про смертельну ДТП передано в СБУ

Подробиці зміни підслідності залишаються невідомими

Справа президента Карпат Петра Димінського передано в СБУ.

Про це повідомляє rbc.ua.

Відзначається, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка вніс зміни підслідність справи ще 6 грудня минулого року. Таким чином, кримінальним провадженням за підозрою Димінського в скоєнні ДТП з летальним результатом тепер буде займатися Головне слідче управління СБУ.

Нагадаємо, що аварія сталася вдень 18 серпня 2017 року. Автомобіль Mercedes S 65 AMG, в якому зазвичай їздить Димінський, прямував по трасі в складі кортежу охорони і врізався в Opel, за кермом якого була 31-річна місцева жителька села Ямельня Наталія Тріль. Вона загинула прямо на місці ДТП.

Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.

Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.