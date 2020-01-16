Збірна України зіграє з Нідерландами ще один матч під час Євро-2020

Відбудеться матч ветеранів футболу двох країн

Джерело - Експресо.

Під час фінальної частини Євро-2020 ветеранська збірна України зіграє проти команди Нідерландів.

Про це президент Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький заявив прес-службі.

"Вже зараз плануємо, як підтримати збірну України на Євро-2020. Є домовленість зі збірною ветеранів Нідерландів, щоб зіграти в Амстердамі, щось цікаве для наших уболівальників заплануємо і перед іграми в Румунії. Зарубіжні матчі доповнюватимуть наше турне по Україні на підтримку військових", - зазначив Собуцький.

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме з 12 червня до 12 липня 2020 року. Збірна України зустрінеться з національною командою Нідерландів, збірною Австрії і ще один суперник стане відомий весною.

Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.