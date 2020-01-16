Рівалдо: Барселона нешанобливо поставилася до Вальверде

Барселона не дуже добре впоралася зі зміною тренера Вальверде на Сетьєна.

Про колишній форвард каталонців Рівалдо заявив в інтерв'ю Goal.com.

"Очевидно, що Барселона не дуже добре впоралася зі зміною тренера. Вони були трохи наївними і, можливо, нешанобливо поставилися до Вальверде.

Вести переговори з новим тренером, поки нинішній ще працює - це недобре. Футбол - нещадний бізнес", - зазначив Рівалдо.