 Тоттенгем не зможе підписати екс-гравця Спартака | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем не зможе підписати екс-гравця Спартака

Сьогодні 12:09 318 0
Зе Луїшу не видадуть дозвіл на роботу в Англії
Тоттенгем не зможе підписати екс-гравця Спартака
#Тоттенгем, #Порту

Джерело - sport.ua.

Лондонський Тоттенгем не зможе підписати 28-річного форварда Порту і збірної Кабо-Верде Зе Луїша, який раніше захищав кольори московського Спартака.

Про це повідомляє Daily Mail. 

Угода не відбудеться через проблеми футболіста з отриманням дозволу на роботу в Англії. Зе Луїш був запропонований Тоттенгему після того, як 26-річний англійський форвард шпор Гаррі Кейн вибув на тривалий термін через травму.

Зе Луїш захищає кольори Порту з літа 2019-го року після переходу з московського Спартака. У поточному сезоні нападник провів за португальський клуб 20 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів. Орієнтовна вартість Зе Луїша становить €10 мільйонів. За Спартак Зе Луїш виступав з літа 2015-го року.

Раніше, Моурінью визначився із трансферними цілями Тоттенгема.

Нагадаємо, Ліверпуль мінімально переграв Тоттенгем.

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