Колишній півзахисник Шахтаря Маріуш Левандовський міг очолити один з українських клубів.

Про це розповів сам польський спеціаліст.

"Звичайно, я б хотів працювати в клубі Прем'єр-ліги. Але отримав цікаву пропозицію від Термаліки, вважаю її хорошою для обох сторін. У минулому році я був без клубу, але спілкувався з декількома клубами з вищої ліги.

Також на мене виходили українські клуби, але нічого не вийшло. Ми все ще на зв'язку, побачимо, що буде далі. Україна - цікавий варіант для мене, провів там багато років, добре знаю футбол з різних сторін", - розповів Левандовський.