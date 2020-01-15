Михайленко анонсував трансфер бразильця у Дніпро-1

Дмитро Михайленко прокоментував трансфер бразильця

24-річний правий захисник Лукас Тейлор близький до підписання контракту з Дніпро

Про це розповів головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко.

"Була інформація, що до дніпрян може приєднатися Лукас Тейлор. Вона відповідає дійсності? Так, переговори по цьому гравцю вже на стадії завершення", - відзначив Михайленко.

У минулому сезоні гравець виступав за ФК Львів, за який провів 7 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.