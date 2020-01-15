Саррі: Роналду перебуває в екстраординарної формі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду перебуває у чудовій формі.

Про це розповів наставник туринців Мауріціо Саррі.

"Відчуваю, що всі три нападники (Роналду, Дибала і Ігуаїн) в даний час в хорошому стані.

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Роналду в порядку, він вирішив всі свої невеликі проблеми зі здоров'ям і знаходиться в екстраординарній формі. Цифри говорять за нього. У матчі з Ромою Кріштіану пробіг 1100 метрів на швидкості 22 км/год.

Поговоримо з ним і вирішимо, чи зіграє він у наступному матчі (1/8 фіналу Кубка Італії з Удінезе. Нам пощастило, що у нас є сильні нападники, вони дуже цінні для команди", - розповів Саррі.