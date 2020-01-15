Гравці Карпат вимагають зустрічі із керівництвом клубу

Джерело - footballua.tv.
Гравці Карпат мають намір провести зустріч з керівництвом клубу з приводу фінансових проблем.
Про це повідомляє ТК Футбол.
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Телеканал підтверджує інформацію про те, що перед футболістами є борги по зарплаті, які оцінюються в 3 місяці.
Раніше головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив, що в клубі проблеми з фінансуванням. Тренер заявив, що не знає, з ким він буде починати підготовку до сезону.
Нагадаємо, збори Карпат у Туреччині під питанням: не всі легіонери повернулися до команди.