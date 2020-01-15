 Бельгійський клуб зацікавився півзахисником Ворскли | Футбол | Champion.com.ua
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Бельгійський клуб зацікавився півзахисником Ворскли

Сьогодні 15:28 539 0
Луїзао може перейти до Стандарду
Бельгійський клуб зацікавився півзахисником Ворскли
#Луїзао, #Ворскла

Джерело - ua-football.com.

Бразильський хавбек полтавської Ворскли Луїзао увійшов до сфери інтересів відразу декількох іноземних клубів.

Про це повідомляє Globo.

У послугах 21-річного гравця українського клубу зацікавлені бразильські Сеара і Брагантіно, а також бельгійський Стандард.

Луїзао грає за полтавчан на правах оренди з Порту. Бразилець виступає в українському клубі з серпня минулого року. Контракт розрахований до кінця сезону.

У цьому чемпіонаті півзахисник провів 14 поєдинків за Ворсклу, відзначившись 1 голом.

Раніше, Ворскла розпрощалася з українським захисником.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.

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