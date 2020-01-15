Бельгійський клуб зацікавився півзахисником Ворскли

Джерело - ua-football.com.
Бразильський хавбек полтавської Ворскли Луїзао увійшов до сфери інтересів відразу декількох іноземних клубів.
Про це повідомляє Globo.
У послугах 21-річного гравця українського клубу зацікавлені бразильські Сеара і Брагантіно, а також бельгійський Стандард.
Луїзао грає за полтавчан на правах оренди з Порту. Бразилець виступає в українському клубі з серпня минулого року. Контракт розрахований до кінця сезону.
У цьому чемпіонаті півзахисник провів 14 поєдинків за Ворсклу, відзначившись 1 голом.
Раніше, Ворскла розпрощалася з українським захисником.
Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.