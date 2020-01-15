Моурінью зробив перший трансфер у Тоттенгемі, послабивши суперника Шахтаря

Тоттенгем орендував Жедсона Фернандеша

Центральний півзахисник Бенфіки та збірної Португалії Жедсон Фернандеш перебрався в Тоттенгем на правах оренди.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Договір розрахований на 18 місяців і передбачає опцію викупу. У новій команді футболіст виступатиме під номером 30. Це перший трансфер Жозе Моурінью на чолі Тоттенгема.

У поточному сезоні Жедсон Фернандеш провів 13 поєдинків у футболці орлів, відзначившись одним асистом.

Раніше, Моурінью визначився із трансферними цілями Тоттенгема.

Нагадаємо, Ліверпуль мінімально переграв Тоттенгем.