Динамо вирушить на перший збір у Туреччину

Київське Динамо не взяло на тренувальний збір до Туреччини люксембурзького нападника Жерсона Родрігеса.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Завтра,15 січня, Динамо вирушить на перший навчально-тренувальний збір у турецький Белек. Олексій Михайличенко візьме з собою у Туреччину 29 гравців:

Воротарі: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Захисники: Піварич, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вівчаренко, Забарний, Шабанов;

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадірі, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Цитаїшвілі, Караваєв

Нападники: Соль, Каргбо, Русин.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.