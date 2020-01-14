Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Київське Динамо не взяло на тренувальний збір до Туреччини люксембурзького нападника Жерсона Родрігеса.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Завтра,15 січня, Динамо вирушить на перший навчально-тренувальний збір у турецький Белек. Олексій Михайличенко візьме з собою у Туреччину 29 гравців:
Воротарі: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;
Захисники: Піварич, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вівчаренко, Забарний, Шабанов;
Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадірі, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Цитаїшвілі, Караваєв
Нападники: Соль, Каргбо, Русин.
Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.
Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.