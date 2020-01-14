Динамо Загреб відхилило пропозицію Шахтаря щодо півзахисника

Гірники пропонували 12 млн євро за гравця

Донецький Шахтар проявляє інтерес до хорватського півзахисника Николи Моро.

Про це повідомляє Sportske Novosti.

Гірники вже зробили первинну пропозицію в розмірі 12 млн євро, яке керівництво Динамо відхилило.

Однак, є впевненість, що Шахтар на цьому не зупиниться і зробить ще мінімум одну спробу придбати гравця.

При цьому, як повідомляється, Шахтар вже не перший раз намагається купити Моро. Два роки тому ходили чутки про пропозицію в 15 млн євро.

Нагадаємо, що Динамо З і Шахтар грали в одній групі Ліги чемпіонів цього року. Саме Моро отримав червону картку у матчі в Загребі.

Раніше, Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.

Нагадаємо, італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря.