Динамо Загреб відхилило пропозицію Шахтаря щодо півзахисника

Джерело - football.ua.
Донецький Шахтар проявляє інтерес до хорватського півзахисника Николи Моро.
Про це повідомляє Sportske Novosti.
Гірники вже зробили первинну пропозицію в розмірі 12 млн євро, яке керівництво Динамо відхилило.
Однак, є впевненість, що Шахтар на цьому не зупиниться і зробить ще мінімум одну спробу придбати гравця.
При цьому, як повідомляється, Шахтар вже не перший раз намагається купити Моро. Два роки тому ходили чутки про пропозицію в 15 млн євро.
Нагадаємо, що Динамо З і Шахтар грали в одній групі Ліги чемпіонів цього року. Саме Моро отримав червону картку у матчі в Загребі.
Раніше, Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.
Нагадаємо, італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря.