Барселона може розірвати контракт з новим тренером після завершення сезону

Клуб залишив за собою право розірвати контракт влітку

Барселона підписала контракт з Кіке Сетьєном, залишивши за собою право розірвати його влітку.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб уклав контракт з новим фахівцем до 2022 року.

Барселона включила в угоду опцію, яка дозволить попрощатися з Сетьєном вже влітку 2020 після завершення сезону, якщо керівництво не влаштують результати. Такий же варіант буде можливий і після закінчення наступного сезону.

Раніше, Вальверде залишив Барселону.

Нагадаємо, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.