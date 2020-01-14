Барселона може розірвати контракт з новим тренером після завершення сезону

Джерело - isport.ua.
Барселона підписала контракт з Кіке Сетьєном, залишивши за собою право розірвати його влітку.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Клуб уклав контракт з новим фахівцем до 2022 року.
Барселона включила в угоду опцію, яка дозволить попрощатися з Сетьєном вже влітку 2020 після завершення сезону, якщо керівництво не влаштують результати. Такий же варіант буде можливий і після закінчення наступного сезону.
Раніше, Вальверде залишив Барселону.
Нагадаємо, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.