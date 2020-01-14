Ордець: Поїхати на Євро-2020? Надія вмирає останньою

Гравець московського клубу сподівається поїхати на Євро-2020

27-річний український захисник московського Динамо Іван Ордець не втрачає надії поїхати на Євро-2020 у складі збірної України, незважаючи на те, що до складу синьо-жовтих не запрошують гравців з РПЛ.

Про це він заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес в Росії.

"Раніше [у збірній України] основний розрахунок будувався на самовіддачу, індивідуальні дії, тепер на чолі кута думка. Головне - думати на полі, тримати нитки гри в своїх руках. Суперник втомлюється бігати без м'яча, в обороні з'являються дірки, якими можна користуватися. Скільки гравців привітав з виходом на Євро? Андрія Пятова, Тараса Степаненка, Сергія Кривцова, Колю Матвієнка, Вітю Коваленка. Всіх, з ким грав в одній команді. І сподіваюся, ще зіграю, все в наших руках. Дуже радий за хлопців, за головного тренера. Чи є ще надія поїхати на Євро? Треба добре грати, показувати якісний футбол. Всім зрозуміло, чому зараз не викликають людей з РПЛ, але надія вмирає останньою", - зазначив Ордець.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.