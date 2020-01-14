Стали відомі причини звільнення Вальверде з Барселони

Екс-наставник не контролював роздягальню та не керував грою

Керівництво Барселони захвилювалися, що через негативну динаміку команда може потрапити в невдалу серію, закінчити сезон без трофеїв і тому звільнило головного тренера Ернесто Вальверде.

Про це повідомляє Diario Sport.

У цьому вони переконалися в матчі півфіналу Суперкубка з Атлетіко (2:3).

Крім того, в керівництві порахували, що Вальверде не керує роздягальнею, фактично їй керують гравці. При цьому серед менеджерів є розуміння, що в цьому не тільки вина тренера, але також і керівництва, яке не змогло підтримати фахівця в потрібний момент.

Нарешті, в клубі переконалися, що у тренера немає чіткої концепції гри - він регулярно міняв стартовий склад, намагаючись знайти оптимальне поєднання, але у нього це рідко виходило, а також розчарувалися в його гейм-менеджменті, коли команда втрачала контроль над грою після замін.