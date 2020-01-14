Барселона вперше за 17 років звільнила тренера посеред сезону

Востаннє по ходу сезону звільняли Луї ван Гала

26 січня 2003 року після програшу Сельта в матчі Ла Ліги президент Барселони Жоан Гаспар звільнив головного тренера команди Луї ван Гала.

Приводом для відставки були вкрай негативні результати – Барселона займала 12-е місце в чемпіонаті, програючи лідеру 20 очок.

Після відставки нідерландця Барселона 17 років не звільняла головного тренера посеред сезону.

Кампанію 2002/2003 довів до кінця Радомир Антич, а потім команду очолив Франк Райкард, який пропрацював в Барселоні п'ять повних сезонів. У червні 2008-го його змінив Хосеп Гвардіола, який за чотири роки виграв 14 трофеїв. Пеп покинув клуб в 2012-му році за власним бажанням і на протязі року відпочивав від футболу в Нью-Йорку. У цей час Барселоною керував його колишній асистент Тіто Віланова. 45-річний тренер не зміг пропрацювати більше року через хворобу.

Тільки один сезон (2013/14) на чолі Барси провів і Херардо Мартіно – після невдалого року (перемога тільки в Суперкубку Іспанії) аргентинець покинув клуб за власним бажанням.

Луїс Енріке, який змінив Мартіно, в першому ж сезоні зробив требл, потім відпрацював ще два роки і залишив клуб після закінчення терміну контракту. В травні 2017-го року його змінив Ернесто Вальверде.

Раніше, Вальверде залишив Барселону.

Нагадаємо, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.