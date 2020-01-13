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Ліверпуль знову відправив Філліпса в оренду у Штутгарт

Сьогодні 16:58 324 0
Натаніель Філліпс повернувся у Німеччину
Ліверпуль знову відправив Філліпса в оренду у Штутгарт
#Ліверпуль, #Філліпс

Джерело - football.ua.

Штутгарт оголосив про повернення захисника Ліверпуля Натаніеля Філліпса.

Про це повідомляє офіційний сайт німецької команди.

27 грудня Ліверпуль перервав оренду 22-річного футболіста і повернув до складу своєї команди. Англієць провів на полі 90 хвилин в Кубку Англії проти Евертона та був у заявці на дві гри в АПЛ, але на поле так і не з'явився.

Таким чином, провівши менш як місяць в Ліверпулі, Філліпс повернувся в Штутгарт.

Нагадаємо, Клопп став найкращим тренером грудня в АПЛ.

Також, Ліверпуль встановив рекорд АПЛ.

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