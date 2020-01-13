Співачка підтримала свого концертного директора

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського шоу-бізнесу Оля Полякова побажала успіхів команді Нива з Петропавлівської Борщагівки, яка в Іспанії візьме участь у футбольному турнірі International Festival of Football and Culture Andalusia Fest.

Турнір є найбільшим, який організований українцями не в Україні.

Участь у турнірі візьмуть 27 команд. Триватиме з 21 по 27 січня.

Оля Полякова побажала успіху команді з Петропавлівської Борщагівки і попросила гравців команд-суперниць сильно не бити по ногах її концертному директору і гравцю Ниви Валентину Науменко.